Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что активность украинской шпионской деятельности в Венгрии значительно возросла.

Об этом сообщает местное издание 24.hu.

Орбан заявил, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он уверяет, что Венгрия не имеет к этому никакого отношения.

Премьер утверждает, что Киев использует для этого венгерскую оппозицию, чтобы добиться вступления в ЕС.

"Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать", - заявил он.

По словам Орбана, оппозиционные партии этого не отрицают.

Напомним, нынешний конфликт между Киевом и Будапештом начался после того, как СБУ заявила, что обезвредила двух венгерских шпионов на Закарпатье. После этого Будапешт также начал заявлять о поимке "украинских шпионов".

Ранее мы писали, что 27 мая Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе. Будет обсуждаться возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения ценностей, на которых основан Евросоюз.