В Венгрии заявили, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе границы между двумя странами.

Об этом пишет венгерское издание Magyar Hirlap.

Заявляется, что беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве возле города Токай.

Как сообщило издание, власти страны подозревают, что аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях. По сведениям Magyar Hirlap, беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии.

Газета уточнила, что инцидент произошел на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас.

Министерство обороны Венгрии опровергло информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны. В ведомстве заявили, что самолеты Gripen были подняты по учебной тревоге, а затем сопровождали отклонившийся от маршрута планер.

"Несмотря на слухи, Gripen были замечены в воздухе возле Ньиредьхазы не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках обучающей тревоги, которая в воздухе превратилась в боевую. Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьгазы по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе, а затем он развернулся назад в сторону Ньиредьхазы", - заявили в Минобороны.

Напомним, в марте в Венгрии заявили о "нападении на суверенитет" после атаки беспилотников на газовую станцию "Русская" в Краснодарском крае РФ.

Ранее в декабре СМИ сообщили, что во время массированной атаки по Украине российская ракета залетала на территорию Румынии и Молдовы. В Румынии эту информацию опровергли, а вот в Молдове подтвердили.