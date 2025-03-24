После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае России ударом беспилотника транспортировка через нее американско-казахстанской нефти в обозримом будущем невозможна.

Об этом заявили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), сообщает издание Kazakhstan Today.

"Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США", - заявил представитель КТК.

Как известно, КТК является главным маршрутом для экспорта нефти из Казахстана. Ранее Путин предложил иностранным акционерам КТК передать оборудование для ремонта нефтепровода, несмотря на санкции.

Напомним, Минобороны РФ утверждает, что сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

При этом дрон был перехвачен в 7 км от объекта, а обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская. Оттуда опубликованы видео повреждений.

Как известно, Украина и РФ сейчас обсуждают через США прекращение ударов по объектам энергетики. Москва заявляет, что уже прекратила такие удары, но угрожает возобновить их в ответ на, как заявляется, украинские удары.

Сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины остается в силе, "вопреки нарушениям со стороны ВСУ".