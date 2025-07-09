Венгрия выступила против проекта бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающего выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины в войне с Россией.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан на своей странице в Фейсбуке заявил, что документ, подготовленный в Брюсселе, означает, что Евросоюзу придется финансировать продолжение войны и ради этого влезть в долги.

"У Европы закончились деньги, но, когда дело доходит до войны, 100 млрд евро всегда найдутся", – отметил Балаж Орбан.

Он подтвердил, что Еврокомиссия предлагает выделить такую сумму "в следующем бюджетном цикле" на оказание военной помощи Украине.

По его мнению, предложение Брюсселя ведет к тому, что на 100 млрд евро "уменьшится конкурентоспособность Европы", будут сокращены средства на охрану границ, а также финансовая поддержка семей в странах ЕС.

И это только начало, поскольку Зеленский сказал, что Украине нужно 1 трлн евро, предупредил Балаж Орбан.

"Европа не может выбраться из экономического, социального кризиса и кризиса в области безопасности, а Брюссель продолжает финансировать войну – оружие вместо мира, еще больший долг вместо конкурентоспособной Европы", – написал советник премьера.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета. По данным источников агентства, идея связана с тем, что конфликт между Россией и Украиной "не имеет никаких признаков окончания".

Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз срочно ищет способы, как покрыть бюджетный дефицит Украины в следующем году на сумму до 19 миллиардов долларов на фоне сокращения помощи США и призрачных надежд на окончание войны.

Также сообщалось, что до конца года Евросоюз поставит Украине два миллиона снарядов за счет российских активов.