Евросоюз до конца текущего года передаст Украине два миллиона снарядов и 1,5 миллиарда евро. Для этого будут использованы российские деньги.

Об этом во время брифинга в Копенгагене сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"До конца года мы поставим два миллиона снарядов. Также мы инвестировали 1,5 миллиарда евро в усиление обороны Украины. Очень важным является происхождение этих денег. Мы используем российские деньги. Фактически Россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина", - сказала фон дер Ляйен.

Еврочиновница также напомнила о важности программы Save Safe, которая позволяет европейским странам инвестировать в оборону Украины.

"Украине нужно больше. Для этого есть программа Save Safe для совместных закупок. Эти деньги могут использовать страны, чтобы инвестировать их в оборону Украины и обеспечивать более быструю и эффективную поставку средств", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, тем временем США заморозили военные поставки для Украины.

Что это означает и какие цели преследует Вашингтон остановкой помощи, мы анализировали отдельно.