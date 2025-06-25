Великобритания передаст Украине 350 современных ракет ASRAAM, предназначенных для ПВО. Это будет первая поставка Лондоном военной помощи по программе ERA, то есть за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает The Guardian.

Ракеты предназначены для систем ПВО Raven, восемь которых уже переданы Украине, а пять находятся в пути.

ASRAAM (аббревиатура от Advanced Short Range Air to Air Missile, в переводе "усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности) были первоначально разработаны, как понятно из названия, в качестве ракет класса "воздух-воздух", но были модернизированы для стрельбы с земли.

Их поставка является частью крупнейшего в истории ежегодного обязательства Великобритании перед Украиной на 4,5 миллиардов фунтов военной помощи.

"Мы имеем право использовать конфискованные российские активы для укрепления воздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нас", - прокомментировал поставку британский премьер-министр Кир Стармер.

Между тем ключевой партнер Украины США урезают свою помощь. В бюджете на 2026 финансовый год сократили средства на закупку нового вооружения для поставок Украине.

А Владимир Зеленский недавно заявил, что предложит Дональду Трампу продавать оружие Киеву.