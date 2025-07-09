Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета. Это период с 2028 по 2034 годы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, идея связана с тем, что конфликт между Россией и Украиной "не имеет никаких признаков окончания".

Предложение Еврокомиссии по новому бюджету ожидается к концу июля. Финансирование Киеву станет возможным лишь после согласия всех стран-членов в рамках бюджетных переговоров.

Bloomberg отмечает, что такой шаг еще сильнее "переложит бремя поддержки Украины на Европу, а не на США".

Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз срочно ищет способы, как покрыть бюджетный дефицит Украины в следующем году на сумму до 19 миллиардов долларов на фоне сокращения помощи США и призрачных надежд на окончание войны.

Также сообщалось, что до конца года Евросоюз поставит Украине два миллиона снарядов за счет российских активов.

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