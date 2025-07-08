Евросоюз срочно ищет способы, как покрыть бюджетный дефицит Украины в следующем году на сумму до 19 миллиардов долларов на фоне сокращения помощи США и призрачных надежд на окончание войны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации источников, Европейская комиссия обсуждает со странами – членами сообщества несколько основных вариантов устранения бюджетного дефицита:

военная поддержка Украины в виде внебюджетных грантов;

ускорение выплат по кредитам в рамках программы поддержки G7 на 50 миллиардов долларов;

более эффективное использование находящихся в ЕС российских замороженных активов.

Киев предложил странам G7, чтобы европейские союзники давали военную помощь в виде двусторонних грантов, которые учитывались бы как вклад в достижение целевого показателя НАТО по увеличению национальных расходов на оборону до 5% ВВП. Это позволило бы одновременно поддержать Украину и выполнить собственные оборонные обязательства.

"Растет беспокойство по поводу следующего года. Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году, вынуждены пересчитывать свои расходы и осознают, что существует финансовая дыра, как ни крути", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника ЕС.

Проблему осложняет разногласие в оценках нужд Украины. Международный валютный фонд считает, что потребности Киева на следующий год покрыты, но этот прогноз основан на предположении, что война закончится в текущем году или в середине 2026–го. В Украине и ЕС такой сценарий считают маловероятным.

В ЕС хотят обеспечить потребности Украины до наступления зимы, особенно учитывая неопределенность с дальнейшей военной поддержкой со стороны США. Эту тему обсудят на саммите в Риме, посвященном финансированию восстановления Украины.

Тем временем в украинском бюджете уже в этом году не хватает 400-500 миллиардов гривен.

Кредиты МВФ ситуацию не спасают, потому что идут на выплаты процентов по старым долгам Украины.