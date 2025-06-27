Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в Европейский союз. Это подтвердил премьер-министр Виктор Орбан, передает издание Telex.

Он утверждает, что присоединение Украины могло произойти "сейчас", а не в "далеком будущем", и он считает это угрозой для ЕС и Венгрии.

"Мы понимаем украинцев, мы видим их героическую борьбу, мы также видим, что им нужна помощь, но мы хотим помочь им так, чтобы это не уничтожило нас. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы уничтожим себя. Через мгновение мы были бы вовлечены в войну с Россией, и мы бы втянули ее в ЕС, включая Венгрию. Вчера более чем 2 миллионами голосов Voks2025 мы остановили вступление Украины в ЕС", - заявил Орбан.

Он назвал Украину "неким неопределённым образованием", "мы даже не знаем точно, что собой сегодня представляет Украина, где проходят её границы".

Также Орбан считает, что позицию Венгрии против вступления Украины в НАТО в будущем поддержат и остальные страны, а "лидеры в Брюсселе обманывают и мошенничают с украинцами".

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС не смог начать процесс переговоров с Украиной о вступлении из-за вето Венгрии. При этом процесс переговоров о вступлении с Молдовой уже запущен.

Кроме того, вчера Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против РФ, требуя изменить план по отказу от энергоносителей из РФ.