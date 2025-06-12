Украина не сможет вступить в Евросоюз, потому что это положит конец сообществу в его нынешнем виде.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении.

"У Украины больше нет собственных средств, поэтому европейским странам придётся финансировать украинские пенсии, зарплаты бюджетников и ВСУ", – цитирует премьера издание Magyar Nemzet.

Орбан также заявил, что и вступление Украины в НАТО невозможно, поскольку это спровоцирует прямой конфликт Альянса с РФ.

Кроме того, премьер сообщил об "открытых и грубых угрозах со стороны украинцев" по поводу вступления в ЕС.

"Они (представители Киева - Ред.) не признают право народа Венгрии принимать решение о вступлении Украины в Евросоюз. Более того, они не примут отрицательного решения, поэтому угрожают, шантажируют и нападают на нас", - сказал Орбан.

Он добавил, что украинцы должны быть благодарны Венгрии, поскольку кроме прочего украинским беженцам разрешили выехать через его страну.

"Мы позволили им пользоваться всеми государственными услугами в Венгрии, оказали им помощь, вылечили их солдат, обучаем их детей", - напомнил Орбан.

На днях Орбан говорил, что венгры не хотят гибнуть за Украину.

Также он обвинял Украину в шпионаже на территории Венгрии.