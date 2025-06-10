Президент Украины Владимир Зеленский открыто агитирует за венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, комментируя интервью президента Украины венгерскому изданию Válasz Online.

"Зеленский игнорирует факт, что премьер-министр Виктор Орбан как избранный лидер Венгрии будет всегда отстаивать ключевые интересы нацбезопасности Венгрии, а не Украины. Позвольте мне быть откровенным: нет, членство Украины в Евросоюзе не является одним из этих интересов", – сказал Ковач.

Напомним, в упомянутом Ковачем интервью Зеленский обвинил премьера Венгрии в антиукраинской политике.

"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно. Он наводняет общество ложной информацией, которая радикализирует людей. Так ухудшаются наши двусторонние отношения", - заявил Зеленский.

Мы разбирались в отдельном материале, почему резко обострились отношения Украины и Венгрии.