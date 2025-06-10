Президент Украины Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в антиукраинской политике.

Об этом украинский президент сказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Он напомнил, что по всей Венгрии размещаются билборды с лозунгами против вступления Украины в Евросоюз и оказания ей помощи, в том числе и с лицом Зеленского. Основной месседж кампании - "поддержка Киева может вовлечь Венгрию в войну и нанести вред ее экономике".

"Как он может использовать мое лицо в своей предвыборной кампании? Я не давал на это разрешения!" - сказал Зеленский.

Плакат в Венгрии. Фото: венгерские СМИ

Президент Украины также сказал, что "с исторической точки зрения" Орбан проиграет.

"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно. Он наводняет общество ложной информацией, которая радикализирует людей. Так ухудшаются наши двусторонние отношения", - заявил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент Украины сообщил, что Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении ПВО и воинских частей на Закарпатье, а также изучала возможную реакцию местных жителей в случае ввода венгерских миротворцев.

Напомним, недавно СБУ заявила о задержании двух венгерских агентов.

После этого встречные обвинения также озвучили и в Будапеште. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что активность украинской шпионской деятельности в Венгрии значительно возросла.

Мы разбирались в отдельном материале, почему резко обострились отношения Украины и Венгрии.