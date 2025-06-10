Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому изданию Válasz Online.

Соответствующее заявление Орбан опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров уходили в Украину!" – написал премьер Венгрии.

Напомним, в этом интервью Зеленский заявил, что политика Орбана направлена против Украины.

"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно. Он наводняет общество ложной информацией, которая радикализирует людей. Так ухудшаются наши двусторонние отношения", - заявил Зеленский.

В свою очередь представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, комментируя интервью президента Украины венгерскому изданию, заявил, что Зеленский открыто агитирует за венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

О том, почему резко обострились отношения Украины и Венгрии, мы рассказывали в отдельном материале.