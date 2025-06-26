Сегодня на саммите Европейского Союза было принято решение, что 4 июля объединение откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы. В эту дату в Кишиневе будет работать саммит "ЕС - Молдова".

Об этом сообщил в Брюсселе президент Румынии Никушор Дан.

А у себя в Х он написал, что "по просьбе Румынии Европейский совет подтвердит поддержку ЕС Республике Молдова перед саммитом "ЕС - Румыния".

О решении Боюсселя начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной пока ничего не сообщается.

Напомним, что Украина и Молдова долгое время двигались вместе к членству в ЕС. Например, год назад Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз до того, как противница членства Украины Венгрия начнет председательствовать в блоке.

Однако для открытия кластера переговоров необходимо единогласное решение 27 стран - членов ЕС. А начало переговоров о вступлении в объединение Украины блокирует уже упомянутая Венгрия. Сегодня ее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что 95% граждан страны в ходе национального опроса проголосовали против вступления Украины в Евросоюз.