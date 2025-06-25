Все страны Евросоюза, кроме Венгрии, выразили готовность открыть переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом сообщил в комментарии украинским изданиям европейский дипломат.

"Мой венгерский коллега уже дважды или трижды говорил на заседании послов ЕС, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформирует своих коллег о результатах референдума (о присоединении Украины к ЕС – Ред.) во время заседания Евросовета", – добавил он.

Дипломат другой страны-члена ЕС подтвердил, что ключ к открытию первого кластера переговоров с Украиной в Венгрии, и пока Будапешт ветирует этот вопрос.

Напомним, Орбан высказывал уверенность, что вступление Украины в Евросоюз разрушит Венгрию.

В свою очередь Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии за слова о невозможности вступления Украины в Евросоюз, потому что это "отрицательно скажется на экономике Венгрии".

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