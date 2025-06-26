Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 95% граждан Венгрии в ходе национального опроса проголосовали против вступления Украины в Европейский союз.

Он заявил, что поедет с этим результатом на саммит ЕС.

"2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины", - сказал Орбан.

Ранее в МИД Украины заявляли, что правительство Орбана приложило "максимальные усилия для того, чтобы обеспечить нужный ему результат" в "национальных консультациях VOKS2025 о вступлении Украины в Европейский Союз".

По данным СМИ, Венгрия единственная выступает против начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Напомним, Орбан высказывал уверенность, что вступление Украины в Евросоюз разрушит Венгрию. Он заявил, что не позволит Брюсселю "заставить" Венгрию принять членство Украины в ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии за слова о невозможности вступления Украины в Евросоюз, потому что это "отрицательно скажется на экономике Венгрии".