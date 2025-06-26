Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что "сторонники здравого смысла", выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге.

Об этом глава венгерского правительства заявил у себя в Фейсбуке после саммита Альянса.

"Первый бой удался. По дороге в Брюссель!" – написал Орбан.

Он добавил, что "сторонникам здравого смысла" предстоит ещё длительное сражение, имея в виду предстоящий саммит Евросоюза.

"В Брюсселе нас ждёт более тяжёлый бой. К счастью, к утру у меня в руках будет мнение венгров", – опубликовал Орбан позже, намекая, очевидно, на результаты общенационального опроса об отношении венгров к вступлению Украины в ЕС, который завершился накануне.

Напомним, в итоговой декларации НАТО Украина упомянута только один раз в контексте помощи.

Ранее соратница Орбана записала видео против вступления Украины в Евросоюз со связанным мужчиной в багажнике на заднем плане.

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