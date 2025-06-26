Против Украины в НАТО и ЕС. Орбан считает, что на саммите НАТО в Гааге победили сторонники здравого смысла
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что "сторонники здравого смысла", выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге.
Об этом глава венгерского правительства заявил у себя в Фейсбуке после саммита Альянса.
"Первый бой удался. По дороге в Брюссель!" – написал Орбан.
Он добавил, что "сторонникам здравого смысла" предстоит ещё длительное сражение, имея в виду предстоящий саммит Евросоюза.
"В Брюсселе нас ждёт более тяжёлый бой. К счастью, к утру у меня в руках будет мнение венгров", – опубликовал Орбан позже, намекая, очевидно, на результаты общенационального опроса об отношении венгров к вступлению Украины в ЕС, который завершился накануне.
Напомним, в итоговой декларации НАТО Украина упомянута только один раз в контексте помощи.
Ранее соратница Орбана записала видео против вступления Украины в Евросоюз со связанным мужчиной в багажнике на заднем плане.
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