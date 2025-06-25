Украину на поле боя ждет "напряженное и трудное" лето.

Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на источник в НАТО.

По прогнозам представителей Альянса, Россия продолжит медленно наступать, несмотря на большие потери.

"Ситуация остается мрачной, и признаков прорыва для обеих сторон мало", – пишет портал.

Представитель НАТО сообщил, что Россия продолжает "устойчивое продвижение" в Сумской области и усиливает операции в Запорожской. Тем не менее, чиновник не предвидит серьезных изменений на линии фронта: несмотря на давление по всему фронту, у России нет резервов, чтобы воспользоваться любым прорывом.

"Способность России производить оружие остается сильной. Производство включает около 130 новых и отремонтированных танков в месяц и около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год (армия США ставит перед собой цель достичь 1 миллиона снарядов в год к 2026 году)", – пишет издание со ссылкой на тот же источник.

Также он спрогнозировал, что Россия сможет финансировать войну по крайней мере до 2027 года, и надежды на дипломатическое решение конфликта остаются слабыми. Чиновник заявил, что НАТО продолжает сомневаться в том, что Россия заинтересована в значимых переговорах о прекращении огня.

При этом представитель НАТО отказался поддержать заявление президент Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планирует вторжение в страны Альянса и заявил, что российский лидер Владимир Путин относится к 5-й статье "очень, очень серьезно".

Издание также отмечает, что сохраняется неопределенность относительно будущей поддержки Украины. В частности, до сих пор непонятно продолжится ли американская помощь после того, как утвержденные Байденом пакеты закончится.

Ранее Зеленский давал понять, что Штаты больше не будут выделять военную помощь Украине.

Между тем президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами государств-членов НАТО заявил, что ситуация в Украине "полностью вышла из-под контроля".