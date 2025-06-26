Президент Литвы Гитанас Науседа выразил сомнения относительно того, что война в Украине закончится в ближайшие три года.

Об этом он заявил в Брюсселе.

По его словам, боевые действия могут продолжаться более трех лет – вплоть до 2028 года, когда начнется следующий бюджетный цикл Евросоюза.

Политик отметил, что не видит "света в конце тоннеля" и не ожидает скорого мирного урегулирования между Россией и Украиной.

"Я не вижу света в конце тоннеля. Это из-за нежелания России двигаться вперед - она лишь притворяется, имитирует переговоры. Я надеюсь, что война в Украине будет разрешена до следующего периода многолетнего бюджета ЕС. Но сейчас я не слишком оптимистичен", – сказал Науседа.

Он добавил, что прекращение огня является ключевым условием для начала мирного диалога, но сейчас этого нет.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну нужно закончить до конца президентского срока американского главы Дональда Трампа. То есть до 2029 года.

Подробнее о том, что происходит с мирными переговорами и какова перспектива завершения войны в Украине, "Страна" писала в отдельном материале.