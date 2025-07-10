Переговоров Киева и Москвы пока не будет. После саммита в Риме Зеленский назвал причину
Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых Киев и Москва договаривались раньше.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита в Риме.
Также он высказал мнение, что глава Кремля Владимир Путин хочет увеличить российскую армию до 1,5 млн военных с нынешних 1,2 млн, а также довести размер военного бюджета до 300 миллиардов долларов.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Киев после завершения обменов пленными снова будет призывать РФ организовать встречу Зеленского и Путина.
Напомним, что с начала июня состоялось восемь этапов освобождения пленных. О том, что происходит с обменом между Украиной и Россией, мы подробно рассказывали в отдельном материале.
Между тем война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.
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