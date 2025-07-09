Будущее законопроекта об ужесточении санкций США против России будет определено на этой неделе.

Об этом заявил лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн в интервью местному изданию PunchbowlNews.

Сенатор рассказал о желании принять законопроект, который станет "очень сильным сигналом", поскольку "европейцы также ждут от нас лидерства". Он планирует согласовать движение документа с палатой представителей и Белым домом.

"С потоком оружия, принятием этого законопроекта и введением европейцами санкций, я думаю, что это лучший шанс усадить Путина за стол переговоров. Я уверен, президент (Трамп - Ред.) готов к нашим действиям", – добавил автор законопроекта, сенатор Линдси Грэм.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России при условии, что последнее слово по снятию ограничений будет за ним.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе.

По словам источников, в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран.

По договоренности с Белым домом авторы законопроекта согласились добавить возможность продления этой отсрочки – при условии последующего контроля со стороны конгресса. Однако администрация требует убрать механизм такого контроля.

"Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", – сказал собеседник издания.

Ранее Дональд Трамп озвучил причины введения новых санкций против Москвы действиями главы РФ Владимира Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции против РФ, направленные на пресечение финансовых схем.