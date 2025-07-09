Госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против спецдокладчика Совета по правам человека ООН Франчески Альбанезе.

Сообщение об этом опубликовано на странице в соцсети Х.

Рубио отметил, что это связано с её "незаконными и постыдными попытками подтолкнуть Международный уголовный суд к действиям против американских и израильских должностных лиц, компаний и лидеров".

"Мы больше не будем терпеть кампанию политической и экономической войны против США и Израиля, проводимую Альбанезе. Мы всегда будем поддерживать наших партнёров в их праве на самооборону. Соединённые Штаты будут продолжать предпринимать любые действия, которые сочтут необходимыми, чтобы ответить на агрессию и защитить наш суверенитет и суверенитет наших союзников", – добавил госсекретарь США.

Ранее как спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях Альбанезе охарактеризовала присутствие Израиля как "56 лет удушающей оккупации" и заявила, что военные действия ЦАХАЛ в Газе Международный суд ООН могут квалифицироваться как геноцид.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл санкции против МУС, обвинив организацию в предвзятом отношении к США и Израилю.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.