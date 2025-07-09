Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти раскритиковал украинскую власть за введение санкций против своих граждан.

Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Совета Европы.

"В ряде случаев украинские власти применяли так называемые "персональные санкции" к некоторым из этих лиц, ограничивая их свободу передвижения, выражения мнений и права собственности, среди прочего. Комиссар обеспокоен применением персональных санкций в отношении граждан Украины, поскольку это влечет за собой существенные ограничения прав человека и обход обычных судебных механизмов", - говорится в заявлении.

Комиссар также "обеспокоен сообщениями о случаях предполагаемого запугивания и других форм преследования украинских журналистов, адвокатов, представителей гражданского общества, политических и общественных деятелей, критикующих правительство".

Украинским властям рекомендуется провести расследование сообщений о запугивании и преследовании.

Также комиссар выразил обеспокоенность "сообщениями о злоупотреблениях во время набора в армию".

В отчете, опубликованном 8 июля, цитируется заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который указал, что "нарушения прав человека со стороны украинских должностных лиц, осуществляющих военную мобилизацию, стали "систематическими и широко распространёнными".

По его словам, эти нарушения включают "физическое насилие, такое как избиения, жестокие задержания, отказ в доступе к адвокату, содержание без связи с внешним миром, мобилизацию лиц с инвалидностью и другие недопустимые действия".

Комиссар СЕ подчеркивает, что "получает аналогичные сообщения, включая обвинения в пытках и смертельных исходах в ходе мобилизации".

Несмотря на то, что Украина "вправе законно проводить военный призыв", эти сообщения названы "тревожными", и украинские власти призваны "провести эффективные расследования".

Также в отчете содержится рекомендация: "Следует ввести независимый контроль за процедурами мобилизации, включая возможность посещения мест, где потенциально могут содержаться мобилизованные лица" (то есть сейчас туда европейских правозащитников не допускают).

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что за нарушения прав человека при мобилизации в Украине наказали только 2,5 % военкомов.

Также мы публиковали новый доклад ООН по правам человека в Украине. В частности, описывая нарушения со стороны Киева, в докладе затронута работа ТЦК.