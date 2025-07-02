В Украине было подано больше 3,5 тысяч обращений по поводу нарушений со стороны ТЦК и СП в ходе мобилизации. В этом году граждане подали больше двух тысяч обращений. Причем до наказания дело дошло лишь в полусотне случаев.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"У нас есть случаи, когда мои представители приезжают в регионы в помещения ТЦК и СП и помогают восстановить нарушенные права граждан. Мы занимаемся не только реакцией, но и предотвращением... Мы понимаем, что в нашей стране мобилизация, но моя позиция простая: это следует делать исключительно на основе действующего законодательства, без нарушений прав граждан", - заявил Лубинец.

Он отметил, что не каждое обращение граждан действительно содержит признаки правонарушения, но в "большом количестве" случаев нарушения все-таки находят.

Он также сообщил, что против публичного освещения "некоторых кейсов", так как Россия может их использовать против Украины и ВСУ.

"Но если я публично не реагирую, это не означает, что мы не реагируем юридически. По каждому случаю автоматически открывается дело, направляются официальные представители, требуются ответы. В том числе на основании наших обращений были открыты уголовные дела, более 50 представителей ТЦК были привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал омбудсмен.

То есть наказаны были только 2,5% сотрудников ТЦК из тех, на кого жаловались граждане.

Ранее в Сеть много раз попадала информация о случаях неоправданного применения насилия военкомами. Например, в Харькове при проверке документов военком сильно ударил учителя, имевшего бронь. Причем ТЦК выставило виноватым в этой ситуации избитого.

А в Луцке без участия полиции и без проверки документов волонтера задержали военкомы, распылив в лицо баллончик.