Жительница Луцка Лариса Музычка сообщила, что её сын, волонтёр Максим, находится в критическом состоянии после насильственной мобилизации.

Соответствующая публикация появилась на странице женщины в Фейсбуке.

По словам Ларисы, 10 июня на улице в Луцке без участия полиции и без проверки документов Максима задержали военкомы. Молодому человеку распылили в лицо баллончик и доставили в областной ТЦК.

На следующий день, без прохождения медкомиссии, Максима вывезли на полигон во Львовской области. Уже 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации родственники узнали, что волонтёр поступил в больницу святого Пантелеймона во Львове, где оказался на операционном столе.

У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма, субдуральные и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния. Максиму были проведены две операции. В настоящее время его состояние – крайне тяжёлое.

По словам матери пострадавшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее волонтёр с западной Украины рассказал, как его мобилизовали, несмотря на действующую отсрочку.

Также мы публиковали обращение женщины из Черновицкой области, которая заявила, что в ТЦК удерживают отчима ребёнка-инвалида и единственного кормильца в семье.