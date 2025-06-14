В Киеве погиб мобилизованный мужчина при попытке сбежать из буса ТЦК
В Киеве при попытке сбежать из автомобиля военкомов погиб мобилизованный мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК.
Как стало известно, в момент, когда мобилизованных мужчин везли в сборный пункт военкомата, двое из них предприняли попытку сбежать.
Они разбили окно транспортного средства и пытались выпрыгнуть.
"Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время инцидент расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, на днях в Одессе мужчина, которого пытались мобилизовать, пырнул ножом сотрудника территориального центра комплектования.
При этом недавно в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №13 365 об уголовной ответственности для ТЦК за применение силы при мобилизации.
О том, почему увеличивается число столкновений людей с ТЦК и к чему это приведет, мы анализировали в отдельном материале.