В Киеве при попытке сбежать из автомобиля военкомов погиб мобилизованный мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК.

Как стало известно, в момент, когда мобилизованных мужчин везли в сборный пункт военкомата, двое из них предприняли попытку сбежать.

Они разбили окно транспортного средства и пытались выпрыгнуть.

"Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время инцидент расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, на днях в Одессе мужчина, которого пытались мобилизовать, пырнул ножом сотрудника территориального центра комплектования.

При этом недавно в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №13 365 об уголовной ответственности для ТЦК за применение силы при мобилизации.

О том, почему увеличивается число столкновений людей с ТЦК и к чему это приведет, мы анализировали в отдельном материале.