В Одессе мужчина, которого пытались мобилизовать, пырнул ножом сотрудника ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 12 июня.

Сообщается, что мужчину остановили сотрудники военкомата и полиции для проверки документов. Однако он отказался предъявлять документы, после чего повёл себя агрессивно и, как утверждают в военкомате, достал холодное оружие и ранил одного из военнослужащих.

На место вызвали подкрепление, в результате нападавшего задержали. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В военкомате заявили, что действовали строго в рамках закона и назвали произошедшее грубым нарушением всех границ. Сам задержанный свою версию пока не озвучивал.

Напомним, в Днепре произошел конфликт из-за мобилизации между полицией и местными жителями.

Ранее мы писали о том, что сотрудники ТЦК в Одессе сломали мужчине ключицу и после этого пытались признать его годным к мобилизации.

Почему увеличивается число столкновений людей с ТЦК и к чему это приведет, мы анализировали в отдельном материале.