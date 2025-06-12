Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины поручил ТЦК мобилизовать всех членов добровольческих формирований.

Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что эта директива Генштаба "выглядит особенно цинично на фоне новости об эксперименте Минобороны по привлечению добровольцев в группы ПВО".

Накануне Кабмин сообщил, что согласовал предложение Минобороны по запуску "экспериментального проекта" с привлечением к ПВО "членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны ВСУ". Платить обещают по 100 тыс. грн в месяц.

На фоне этого Генштаб, по данным UMP, выдал директиву о мобилизации 100% добровольцев-членов добровольческих формирования, которые не имеют отсрочек или бронирования и подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья.

"При этом участие добровольцев в мобильных огневых группах, которые, по сути, и являются теми группами противовоздушной обороны, которые планируют создавать во время эксперимента, не принимается во внимание, как и пройденная специальная подготовка наводчиков или пулеметчиков", - пишет издание.

При этом призыв всех добровольцев ТЦК, согласно директиве, должен был завершиться еще до 30 мая, "но фактически были призваны единицы", поэтому срок был продлен.

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