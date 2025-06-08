Мужчины с бронью от мобилизации имеют право выезжать за границу - как по служебной необходимости, так и для отпуска.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Но эта возможность доступна не для всех категорий забронированных.

"Выезд за границу с целью отпуска недоступен для мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они занимают определённые должности в органах государственной власти и подпадают под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы, утверждённых постановлением Кабмина №57. В случаях, когда государственный орган уведомил Госпогранслужбу о том, что конкретный сотрудник занимает такую должность, пересечение границы для него возможно исключительно в рамках служебной командировки", – пояснил Демченко.

Он добавил, что при отсутствии таких ограничений забронированные мужчины вправе выехать за границу в отпуск. При этом в документах от организации, предоставившей бронь, должно быть указано разрешение на пребывание за пределами страны в период отпуска.

Отметим, что сотрудники многих критически важных компаний и предприятий давно могут ездить за рубеж с одобрения начальства.

В конце мая Кабмин разрешил бронировать 100% военнообязанных работников тем предприятиям, которые обеспечивают потребности ВСУ и других военных формирований.

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