С начала текущего года территориальные центры комплектования открыли более 28 тысяч производств за нарушение правил воинского учета и стали активнее выписывать штрафы по этим делам.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот".

Точное количество открытых производств - 28 212. В среднем ежемесячно военкомы открывали по 4,7 тысячи новых производств. При этом закрывают лишь каждое пятое производство.

При этом с начала апреля количество выписанных штрафов увеличилось на 11,2 тысячи. Рекордным в этом плане стал апрель 2025 года, когда выписали 5 682 штрафа.

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев - там с начала года открыто 3 835 производств. Далее следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области. Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК, открывший 1 100 производств только за первую половину года.

Рекорд по производствам в отношении одного гражданина поставил Черниговский районный ТЦК, открыв сразу 8 дел против мужчины: 5 за апрель, еще 3 в начале июня.

В целом почти все производства касаются мужчин, на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще всего ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — таких случаев 82%.

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