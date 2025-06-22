Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости изменений в работе ТЦК, чтобы мобилизация "не становилась для людей шоком".

Об этом главком заявил во время общения с журналистами.

По его словам, в военкоматах уже проводятся инспекции и работают комиссии, чтобы направить часть работников ТЦК на фронт.

"Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Это задача, определенная президентом. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые получили ранения", – заявил главком.

При этом он добавил, что ТЦК должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и не допускать "позорных случаев", которые иногда происходят. Также подчеркивается, что все коррупционеры и нарушители в процессе мобилизации должны быть выявлены.

"Конечно, основным источником обеспечения пополнения нашей армии является продолжение мобилизации. Непопулярная мера, но ведь в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком", - сказал Сырский.

Напомним, за мобилизацию отвечают Сухопутные силы, у которых на днях снова сменился главком.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект об уголовной ответственности для ТЦК за применение силы при мобилизации.