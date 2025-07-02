Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал украинцев не прятаться от ТЦК, а "защищать своё государство".

Заявление прозвучало в эфире медиакомпании "Громадське радио".

"Иначе придёт ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", – сказал Буданов.

Напомним, глава ГУР не считает украинцами тех, кто не хочет "ковать победу".

Как мы также сообщали, по сведениям Кирилла Буданова, война в Украине закончится в этом году.

Война в Украине продолжается 1224-й день. Последние новости с ключевыми событиями 1 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный обозреватель Deep State впервые подтвердил бои на территории Днепропетровской области. Российские военные паблики также заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем. Украинское командование заявило, что с высот Каменского у противника откроется возможность вести огонь из ствольной артиллерии по застройке областного центра.

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