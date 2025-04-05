Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас украинцам не нужно знать "жестокую правду" о войне.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины сказал в ходе одного из интервью.

"Украинцам необязательно знать правду о войне – люди узнают ее позже, со временем, сейчас это лишнее. Не у всех сознание приспособлено воспринимать жестокую правду", – сказал глава ГУР.

Ранее Буданов отказался считать украинцев, которые не "куют победу", гражданами страны.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в военное время.

"Вводятся ограничения, это необходимость. Есть чувствительная информация, которую нельзя распространять. Да, нужно информировать о реальном положении, чтобы люди понимали, что война рядом, люди получают ранения, погибают. Чтобы не было резкой разницы между фронтом и тылом", – сказал Сырский.

Война в Украине продолжается 1137-й день. Последние новости с главными событиями 5 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Удар по Харькову. Будет ли российское наступление. Рубио дал "недели" на прекращение огня".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.