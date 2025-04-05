Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не считает гражданами Украины тех, кто не хочет "ковать победу".

Так глава ГУР ответил на соответствующий вопрос в ходе краткого интервью прессе.

"А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так", – сказал Буданов.

"Кто-то может с автоматом в руках защищать. Кто-то, как говорится, в тылу ковать победу, но все должны работать на эту победу. А если человек такой: нет, пусть кто-то другой это делает – нет, ты не гражданин", – добавил глава ГУР.

Ранее депутат "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что многие беженцы больше не могут быть украинцами.

"Если ты за три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец. Ты не можешь получить все те права, которые ты хочешь, но не нести никаких обязанностей перед государством.

Также мы публиковали видео, где киевский депутат призвала депортировать в Украину всех уклонистов из-за границы.