Буданов не считает украинцами тех, кто не хочет "ковать победу"
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не считает гражданами Украины тех, кто не хочет "ковать победу".
Так глава ГУР ответил на соответствующий вопрос в ходе краткого интервью прессе.
"А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так", – сказал Буданов.
"Кто-то может с автоматом в руках защищать. Кто-то, как говорится, в тылу ковать победу, но все должны работать на эту победу. А если человек такой: нет, пусть кто-то другой это делает – нет, ты не гражданин", – добавил глава ГУР.
Ранее депутат "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что многие беженцы больше не могут быть украинцами.
"Если ты за три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец. Ты не можешь получить все те права, которые ты хочешь, но не нести никаких обязанностей перед государством.
Также мы публиковали видео, где киевский депутат призвала депортировать в Украину всех уклонистов из-за границы.