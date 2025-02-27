Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что скандалы с уличной мобилизацией происходят не так часто, как кажется, а максимум один-два раза в неделю.

Такую статистику он привел в интервью "Укринформу".

"На самом деле один-два каких-то резких случая происходят где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит", - сказал глава ГУР.

По его мнению, появление роликов о жесткой мобилизации - это целенаправленна кампания России.

"Вариант нашей такой всегосударственной пока не победы - давайте дипломатично скажем в этом смысле - это массированная программа дезинформации, которую они развернули по противодействию мобилизации", — отметил Буданов и призвал признать, что эта программа "работает серьезно", действительно влияя на сознание украинского населения.

Также он призвал признать, что Россия прилагает усилия для расшатывания политической ситуации в Украине.

"Здесь, как говорится, много факторов влияет на это, но такая методическая работа, она же началась осенью 2023 года, именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года", — сказал он.

Напомним, за прошлый год в аппарат украинского омбудсмена поступило более четырех тысяч жалоб на действия ТЦК. В пересчете это составляет примерно десять случаев в день, а не один-два в неделю.

Незадолго до обнародования этих данных представитель омбудсмена Никита Козыренко заявил, что силовая доставка мужчин в ТЦК почти полностью искоренена в Украине. Однако Дмитрий Лубинец опроверг эту информацию.