Против снижения возраста мобилизации в Украине выступают 86,5% украинцев, 80% негативно относятся к деятельности ТЦК.

Кроме того, 79,9% украинцев считают недопустимым проведение мобилизации в такой форме, как сейчас.

Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, результаты которого публикуют украинские издания.

16,2% опрошенных отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а "отдельные ошибки ТЦК" не влияют на их отношение.

Респондентам задали вопрос, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте, следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5% опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. В то же время 8,6% украинцев считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% – до 18 лет.

Ранее западные медиа писали, что у Украины есть только одна возможность одолеть негативные последствия предлагаемого Дональдом Трампом мирного соглашения - мобилизовать молодежь.

Напомним, в декабре советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский анонсировал, что мобилизационный возраст в Украине снизят до 18-20 лет в начале 2025 года.

Пока же в Украине начали предлагать контракты с ВСУ гражданам в возрасте до 25 лет.