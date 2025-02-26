У Украины есть только одна возможность одолеть негативные последствия предлагаемого Дональдом Трампом мирного соглашения — мобилизовать молодежь.

Об этом анонимно заявил The Economist высокопоставленный американский чиновник.

Как пишет издание, украинские власти продолжают отвергать призывы Запада снизить возраст мобилизации, чтобы сократить разрыв в численности с армией РФ. Они заявляют, что Украине нужны скорее "оружие и защита", так как живую силу нечем вооружать.

Западные же советники зациклены на идее снижения мобилизационного возраста, утверждая, что оно обеспечит самый быстрый рост боевой мощи.

Украинские чиновники признают, что Украине все-таки придется расширить мобилизацию, если она "хочет остаться в борьбе".

"Ужесточение продолжится, потому что никто не придумал лучшего решения", - сказал журналу высокопоставленный украинский чиновник.

При этом многие военные, чьи мнения приводит издание, выступают против этого. По их словам, они воюют сами, чтобы на фронт не пришлось идти их детям.

На Западе также говорят о необходимости снизить количество забронированных от мобилизации.

"Зеленский пытается усидеть на двух стульях. Но ему, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет иметь страну", - заявил европейский чиновник.

Напомним, в декабре советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский анонсировал, что мобилизационный возраст в Украине снизят до 18-20 лет в начале 2025 года.

Пока же в Украине начали предлагать контракты с ВСУ гражданам в возрасте до 25 лет.