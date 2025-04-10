Бывший премьер-министр и глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах рассказал о своем разговоре с представителями Генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск.

Об этом он заявил в интервью политическому Ютуб-каналу "Суперпозиция".

"Я задал им вопрос, почему в 2022-м в военкоматы стояли очереди, а сегодня ТЦК как животных вылавливают людей на улицах. И мы с ними пришли к одному выводу: часть людей перестала верить, а часть сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее", – сообщил Кинах.

На днях начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк заявил, что не пустит в армию своего сына, потому что на фронте людей "бездумно кладут батальонами".

Война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.

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