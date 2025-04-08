Начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк заявил, что не пустит в армию своего сына, потому что на фронте людей "бездумно кладут батальонами".

Об этом он сказал в интервью изданию "Четвертая власть".

По словам сотрудника ТЦК, сам он прошел Бахмут, где получил ранение и наблюдал очень большие потери у ВСУ.

"Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, которые кладут батальоны. Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он гораздо меньше, чем у москалей, и бездумно клали батальонами", - заявил он.

В частности, пропал без вести зять Ковалюка. Его дочь служила солдатом, а сейчас также работает в ТЦК.

"А сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это всё уже, хватит. Сыну 22 года", - сообщил Ковалюк.

По его словам, он отговаривает от службы в армии и других молодых людей 18-24 лет, которые задумываются о подписании "молодежного контракта", потому у ВСУ большие потери.

"Я детей отговариваю от этого. Говорю: ребята, вам придется служить в мясных бригадах, там выживаемость личного состава очень низкая", - заявил Ковалюк.

Недавно одно из российских СМИ в своем материале о настроениях в Украине написало, что многие мужчины в стране не хотят воевать.

Между тем начальник Пологовского ТЦК в Запорожской области заявил, что работать в ТЦК труднее, чем воевать на передовой.