Бывший начальник Броварского районного ТЦК Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и производит ремонт в двух квартирах в Борисполе.

Об этом сообщила в Фейсбуке журналистка Анна Бабинец со ссылкой на расследование "Слидство-Инфо".

По ее словам, в 2024 году, когда Бурляй возглавлял Броварской ТЦК, его семья переехала в роскошный дом в пригороде Киева, который может стоить более 700 000 долларов.

Тогда же у тещи Бурляя появляется две квартиры в новостройке в Борисполе (там он тоже когда-то возглавлял военкомат). Сейчас в этих квартирах – ремонт, работники называют заказчиком ремонта Бурляя, сообщает журналистка.

При этом, по ее словам, в том же 2024 году семья Юрия Бурляя бесплатно получила 3-комнатную квартиру в Вышгороде от местных властей.

"К четырем объектам недвижимости, которые магическим образом бесплатно или за бесценок оказались в пользовании семьи военного в прошлом году, добавились новенький мотоцикл "Хонда" и "Фольксваген Туарег" 2021 года выпуска. По нашим подсчетам, сейчас в пользовании военкома и его семьи недвижимости и автомобилей почти на 1 000 000 долларов. И все это – на 60 тысяч гривен зарплаты военкома", – добавила Бабинец.

Ранее "Слидство.инфо" утверждало, что начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук оформил бесплатно на себя несколько квартир, а живёт теперь в роскошном поместье подо Львовом.

Также проект Bihus.Info сообщал, что бывшие начальники Нацполиции владеют компаниями и элитной недвижимостью на миллионы долларов.