У заместителей командира 12-й бригады Национальной гвардии специального назначения "Азов" за короткий промежуток времени появились квартиры в элитном жилом комплексе Киева "Новопечерские Липки". В том числе у Богдана "Тавра" Кротевича.

Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По данным Мосийчука, средняя стоимость такой квартиры составляет 20 миллионов гривен. В связи с этим он задался вопросом, на какие средства была куплена недвижимость.

После его заявлений командир бригады "Азов" Денис Прокопенко подтвердил информацию о квартирах и объяснил, что они были куплены меценатом, потому что военные потеряли свое жилье из-за войны.

"Проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военнослужащих, которые потеряли его на оккупированных территориях и получили тяжелые ранения. В 2025 году все защитники Мариупольского гарнизона, включая бойцов нашей бригады, продолжат получать новые квартиры, оборудованные современной фурнитурой и бытовой техникой. Кстати, пока государство такой программы не создало – это задача командиров и меценатов. Шесть квартир, полученных моими заместителями, не входят в программу жилищного обеспечения. Из этой программы также не было взято ни копейки. Это личная инициатива мецената", - сообщил Прокопенко.

Напомним, в мае 2022 года участники "Азова" попали в плен в Мариуполе.

Находившихся в плену Прокопенко и других "азовцев" обменяли в сентябре 2022 года.