Бывшие руководители Национальной полиции Украины, занимавшиеся расследованием преступлений в экономической сфере, являются владельцами многочисленных компаний и объектов недвижимости. При этом они ввели своих родственников в бизнесы, которые некогда фигурировали в уголовных производствах.

Об этом говорится в опубликованном расследовании проекта Bihus.Info.

Так, генерал Игорь Купранец, который с 2015 по 2019 год возглавлял Департамент защиты экономики и был замом главы Нацполиции с сентября 2021 года, возглавляет инвестиционный фонд "Маркус Макс", основным владельцем которого числится его отец Михаил Купранец. Официально инвестиционный фонд занимается агробизнесом, генерацией зеленой энергии, коммерческой недвижимостью и даже добычей газа.

Как выяснили журналисты, в собственности семьи генерала находятся бизнес-центр "Айсберг" в Киеве, квартиры в элитных столичных ЖК Tetris hall и The garden, три частных дома общей площадью более 1300 квадратов, люксовый отель Reymond в Трускавце, десятки гектаров земли на Львовщине и строящейся отель в Буковеле. Стоимость этой недвижимости по самой скромной оценке тянет на $6 млн.

Кроме того, в собственности семьи бывшего борца с экономической преступностью находятся агрокомпания в Польше, фирмы по производству и переработке фруктов и соков. Также ранее ему принадлежали газо- и гранитодобывающие комплексы, однако в последнее время семья Купранца формально вышла из добывающих бизнесов.

Журналисты также упомянули расследование в прошлом департаментом Купранца дела Головинского карьера, куда позже в структуру собственников был введен отец топ-полицейского Михаил Купранец.

Сам Игорь Купранец свое семейное "экономическое чудо" в комментарии журналистам объяснить отказался.

Сестра жены бывшего первого зама Купранца Сергея Вязмикина Мария Ситак является владелицей аграрных компаний в Польше и Словакии.

Еще один бизнесмен из числа бывших руководителей экономического блока Нацполиции - Евгений Коваль.

После смены власти и ухода Коваля из органов его 67-летняя мать в феврале 2025 года приобрела квартиру на более чем 200 квадратов в люксовом столичном ЖК Signature. Годом ранее в 2024 мать генерала Коваля начала масштабное строительство в селе Пилипец на Закарпатье спа-отеля Shypit spa&resort с собственным кинотеатром.

Рядом начал работать отель "Дача на Магуре" ближайшей родни - сестры Коваля Катерины Крет. Ее муж ранее занимался мелкой торговлей, а сейчас работает на рядовой должности оперативника в Департаменте стратегических расследований и его семья явно не могла официально заработать деньги на постройку и открытие такого отеля.

То же самое можно сказать и о премиум-имуществе самого Коваля и его родни.

Сейчас Коваль вернулся на госслужбу советником главы организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции. При этом бизнесы семьи продолжают успешно работать.

Ранее СМИ рассказывали о схемах обогащения сотрудников другого правоохранительного ведомства - НАБУ.

Между тем руководителя Bihus.Info Дениса Бигуса подозревают в работе на СБУ.