Сегодня состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это их первые переговоры после встречи в феврале.

В МИД РФ заявили, что стороны подтвердили "обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций".

Обсуждалась ситуация вокруг Украины, а также обстановка в Иране и Сирии. Лавров и Рубио также провели "сверку позиций по всей двусторонней повестке и ряду международных вопросов".

По данным МИД РФ, участники отметили заинтересованность в восстановлении российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, возобновлении прямого авиасообщения и нормализации работы дипмиссий.

Заявляется, что "диалог будет продолжен".

В то же время госсекретарь США после переговоров заявил, что президент США Дональд Трамп "разочарован отсутствием большей гибкости со стороны России" по войне в Украине, тогда как США хотят наработать чёткую "дорожную карту" ее завершения.

Варианты завершения войны Рубио обсудил с Лавровым, и эти идеи он сегодня передаст Трампу. По его словам, Лавров озвучил ему новые российские предложения по завершению войны, которые ранее не звучали. Хотя он отметил, что это не обязательно приведет к миру.

"Сегодня действительно состоялся обмен идеями, они изложили нам свои взгляды. Я передам их президенту, чтобы он мог их рассмотреть, и, надеюсь, это приведёт к какому-то результату", - сказал Рубио.

США недовольны, что прогресс идёт медленно и "всё даётся с трудом". Администрация Трампа обсуждает с Сенатом, как может выглядеть законопроект о санкциях.

Ранее СМИ писали, что Трамп готов поддержать введение новых санкций против России ближайшие дни.