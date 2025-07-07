Россия в мирном соглашении для завершения войны требует прописать за ней признание Крыма и четырех областей Украины. При этом признание частично подконтрольных армии РФ, отказ от НАТО, "демилитаризацию и денацификацию", отмену антироссийских санкций, отзыв исков, возвращение замороженных на Западе активов и "соблюдение прав руссоязычных в Украине".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

По его словам, устойчивое урегулирование невозможно без "устранения коренных причин конфликта".

"Прежде всего необходимо устранить угрозы безопасности, связанные с расширением НАТО и включением Украины в Альянс, которые затрагивают Россию. Не менее важно обеспечить соблюдение прав человека на тех территориях, которые остаются под контролем киевского режима, поскольку после 2014 года там уничтожается всё, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми — русский язык, культура, традиции, каноническое православие и русскоязычные СМИ", - заявил Лавров.

Приэ том он отметил необходимость международно-правового признание "новых территориальных реалий"

"...сформированных в результате вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. На повестке дня стоят демилитаризация и денацификация Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв исков против России и возвращение незаконно замороженных на Западе активов", - добавил министр иностранных дел РФ.

"Все эти положения должны быть зафиксированы в юридически обязательном мирном соглашении. Украина должна вернуться к своим истокам государственности и следовать духу и букве документов, на которых основана её легитимность. Напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украина провозгласила в Декларации о государственном суверенитете 1990 года. В августе 1991 года Верховный Совет принял закон о провозглашении независимости Украины, который подтвердил незыблемость положений декларации. Декларация о независимости включена в преамбулу действующей Конституции Украины", - заявил Лавров.

Ранее мы писали, что в Кремле заявили о готовности останавливать боевые действия после вывода украинских войск из четырех областей Украины, которые Москва вписала в свою конституцию как российские.

В то же время министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина после завершения обменов пленными и обсуждения других гуманитарных вопросов снова будет призывать РФ организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.