Народный депутат Марьяна Безуглая негативно оценила заявление президента США Дональда Трампа об угрозе новых санкций против России.

Соответствующий пост нардеп опубликовала в своем телеграм-канале.

"Трамп дал Путину еще 50 дней для захвата Украины", - написала Безуглая.

Напомним, Трамп пригрозил вторичными санкциями против России и её партнёров, но только через 50 дней и с оговоркой - если не будет сделки по Украине.

Также Трамп отказался называть Путина убийцей, однако заявил, что разочарован в президенте РФ, потому что думал, что заключит с ним соглашение об Украине ещё два месяца назад.

Между тем сегодня портал Axios сообщил, что Путин заявил президенту США о том, что "в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции".

Война в Украине идет 1237-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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