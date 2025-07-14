Россия в ближайшие два месяца намерена усилить своё наступление в Украине.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на подробности недавнего разговора российского лидера Владимира Путина и президента США ДональдаТрампа.

По информации издания, Путин заявил президенту США, что "в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции".

По данным источников, такие подробности разговора привёл сам Трамп в частной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Он хочет забрать все", - заявил Трамп Макрону.

Именно после этого разговора американский президент начал активно критиковать Путина и решил поставить новые вооружения Украине, пишет Axios. О них предположительно будет объявлено сегодня.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп оставлял в отношении переговоров с Россией дверь открытой, но она "вот-вот закроется". Также Грэм сообщил о плане, согласно которому "Америка начнёт продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине".

Также мы писали, что Трамп готов поддержать введение новых санкций против России в ближайшие дни.