Путин заявил Трампу, что Россия усилит наступление в Украине в ближайшие два месяца - Axios
Россия в ближайшие два месяца намерена усилить своё наступление в Украине.
Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на подробности недавнего разговора российского лидера Владимира Путина и президента США ДональдаТрампа.
По информации издания, Путин заявил президенту США, что "в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции".
По данным источников, такие подробности разговора привёл сам Трамп в частной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Он хочет забрать все", - заявил Трамп Макрону.
Именно после этого разговора американский президент начал активно критиковать Путина и решил поставить новые вооружения Украине, пишет Axios. О них предположительно будет объявлено сегодня.
Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп оставлял в отношении переговоров с Россией дверь открытой, но она "вот-вот закроется". Также Грэм сообщил о плане, согласно которому "Америка начнёт продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине".
Также мы писали, что Трамп готов поддержать введение новых санкций против России в ближайшие дни.