Президент США Дональд Трамп сейчас "менее склонен отдавать России победу путем приостановки военной помощи Украине".

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По их словам, в последние недели глава Белого дома "охладел" к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку становится всё более очевидно, что тот не готов к мирным переговорам с Украиной.

Европейский чиновник сообщил CNN, что разочарование Трампа Путиным было очевидно еще во время саммита НАТО в Нидерландах в прошлом месяце, и что, по его мнению, приостановка поставок оружия Украине "на самом деле не инициирована" Трампом.

По данным CNN, решение санкционировал министр обороны США Пит Хегсет, не проинформировав Белый дом и "застав высокопоставленных чиновников национальной безопасности врасплох".

На днях СМИ уже писали, что решение о заморозке военной помощи для Украины принял лично министр обороны Хегсет, и оно стало неожиданностью для Государственного департамента, членов конгресса, украинских властей и европейских союзников.

Подробнее о возможной новой стратегии Трампа в отношении Украины мы писали в отдельном материале.