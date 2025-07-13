Сенатор-республиканец Линдси Грэм озвучил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп скажет завтра по поводу России.

Заявления политика цитирует новостной отдел американской телерадиокомпании CBS.

Грэмс призвал, во-первых, "следить за новостями об арестованных активах" РФ.

"Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут в Украину. Глава Минфина США Бессант хочет пойти дальше", – сказал сенатор.

Также Грэм заявил о плане, согласно которому "Америка начнёт продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя", – добавил Грэм.

Кроме того, сенатор считает, что законопроект о пошлинах против стран, покупающих российскую нефть и другие товары, будет принят. При этом они необязательно будут 500-процентными, как планировалось раньше – Трамп лично сможет регулировать отдельные санкции "как в бо́льшую, так и в меньшую сторону".

"Он сможет установить ставки от 0% до 500%. У него в руках максимальная гибкость воздействия", – сказал сенатор.

"Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, настоящую кувалду. И главные нарушители здесь – Китай, Индия и Бразилия. Индия покупает российскую нефть по дешёвке и перепродаёт её. Это отвратительно. Я разговаривал с президентом Трампом. На прошлой неделе он сказал, что пора действовать", – добавил Грэм.

По его словам, Трамп хочет "заставить тех, кто поддерживает Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину".

"Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину", – подчеркнул сенатор.

При этом Грэм заявил, что Трамп оставлял в отношении переговоров с Россией дверь открытой, но она "вот-вот закроется".

Напомним, по словам сенатора, Трамп считает, что пришло время для принятия законопроекта о новых санкциях против РФ.

Как мы сообщали, именно Линдси Грэм предложил ввести вторичные пошлины 500%, чтобы принудить Москву прекратить военную агрессию против Украины.