Комитет сената США по делам вооруженных сил утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем помощь Украине на нужды безопасности увеличена с 300 до 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Закон о национальной обороне был принятый комитетом сената по по делам вооруженных сил 9 июля 26 голосами за и одним против. Он включает положение о продлении инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине до 2028 года и увеличивает финансирование с 300 миллионов долларов в текущем году до 500 миллионов долларов.

Также проект бюджета ограничивает вывод из эксплуатации штурмовых самолетов А-10, предназначенных для оказания поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей.

Теперь законодатели должны рассмотреть этот законопроект в ближайшие месяцы. При этом палата представителей сохранила в своей версии поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп возобновит прерванные поставки оружия в Украину и предоставит Киеву дополнительное вооружение, воспользовавшись своими президентскими полномочиями.

Это вызывает недовольство его сторонников, так как является нарушением предвыборных обещаний.