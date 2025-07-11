Сторонники президента США Дональда Трампа не поддерживают его новую позицию в поддержку Украины и недовольны решением отправить дополнительное вооружение Киеву.

Об этом пишет британская газета The Times.

Как отмечает издание, у сторонников президента начинают сдавать нервы: всё больше из них обеспокоены тем, что глава Белого дома нарушает три ключевых предвыборных обещания. Одной из точек напряжения называют его политику в отношении Украины.

Если ещё в феврале изгоями считались республиканцы, поддерживающие помощь Киеву, то теперь сам Трамп занял более жёсткую позицию по отношению к России. Он распорядился возобновить поставки американского оружия в Украину после неожиданной приостановки со стороны Пентагона якобы без его ведома.

Объявление о новых поставках вызвало раздражение среди части его электората, и его сторонники стали все чаще жаловаться, что они голосовали не за это.

Издание подчёркивает: затянувшаяся война станет серьёзным испытанием для движения MAGA (в переводе "Вернём Америке былое величие"). Число недовольных, вероятно, будет только расти.

Напомним, Трамп не только возобновит прерванные поставки оружия в Украину, но и предоставит Киеву дополнительное вооружение, воспользовавшись своими президентскими полномочиями.

Также он заявил, что разочарован Россией.